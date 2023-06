Rússia fala de ataques falhados na contraofensiva ucraniana e de mais de 800 baixas

A Rússia afirmou hoje que, nas últimas 24 horas, as Forças Armadas ucranianas realizaram ataques "sem sucesso" nas regiões de Donetsk e Zaporijia e sofreram mais de 800 baixas, perdendo 20 tanques e 15 veículos blindados.

"Nas últimas 24 horas, as unidades das Forças Armadas da Ucrânia levaram a cabo tentativas infrutíferas de operações ofensivas nas regiões do sul de Donetsk, Zaporijia e Donetsk, e continuam a sofrer perdas significativas em pessoal e equipamento de guerra", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

O tenente-general afirmou que, em 24 horas, a Ucrânia perdeu mais de 800 efetivos militares, 20 tanques, quatro veículos de combate de infantaria, 15 veículos blindados, dois sistemas de artilharia M777 de fabrico norte-americano, obuses Msta-B e D-30 e um veículo do sistema de mísseis de lançamento múltiplo Grad.

Konashenkov afirmou que, desde que a Ucrânia lançou a sua contraofensiva nestas três frentes, perdeu cerca de 7.500 militares, entre mortos e feridos, só na linha da frente, "sem contar com os militares mortos em resultado da utilização de aviões russos e de armas de longo alcance guiadas com precisão na retaguarda".

Embora a Ucrânia tenha anunciado no domingo à noite a libertação de Makarivka, no sul de Donetsk, perto da fronteira administrativa de Zaporijia, as tropas russas em Vostok (leste) referiram que repeliram os ataques de duas companhias de infantaria motorizada das Forças Armadas da Ucrânia, apoiadas por quatro tanques e 11 veículos de combate blindados.

Durante os combates, foram destruídos quatro tanques inimigos e sete veículos blindados de combate, indicou o porta-voz militar.

Na área da localidade de Prechistovka, um pouco mais a leste, os ataques de dois grupos táticos da companhia das Forças Armadas da Ucrânia "foram repelidos com sucesso", disse.

"As perdas inimigas ascenderam a cinco tanques e cinco veículos blindados de combate", acrescentou Konashenkov.

As forças russas eliminaram cinco tanques inimigos na zona de Rivnopil, na fronteira com a Zaporijia, e na localidade de Levadne, para além de terem frustrado os ataques da 128.ª brigada de assalto às montanhas das Forças Armadas ucranianas em Zherebyanky.

As informações estão ainda por confirmar quer pelas tropas ucranianas quer por fontes independentes.