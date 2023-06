Putin assinala Dia da Rússia com exaltação dos soldados em combate

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinalou hoje o feriado nacional do Dia da Rússia elogiando a tradição patriótica do país como uma forma de apoio aos soldados que lutam na Ucrânia.

"Este feriado marca a inseparabilidade da história secular, a grandeza e a glória da pátria; afirma a unidade do povo multinacional, a devoção ao seu país; uma atitude calorosa e sincera em relação à sua amada pátria", disse Putin durante uma cerimónia de entrega de prémios.

"Sentimentos tão intensos... num momento difícil para a Rússia, eles unem a nossa sociedade ainda mais, servem como um apoio confiável para os nossos heróis, os participantes da operação militar especial", acrescentou o líder russo, usando a terminologia oficial para o conflito na Ucrânia.

O feriado tem lugar quando se intensificam as operações de ofensiva da Ucrânia contra as forças russas que ocupam cerca de 20% do país.

As autoridades ucranianas afirmaram nos últimos dias ter recuperado o controlo de algumas aldeias e reclamam avanços em alguns pontos ao longo da linha de frente, mas Moscovo insiste que todos os ataques das forças comandadas por Kiev têm sido repelidos.

Hoje, Putin disse ainda que ficou chocado com um alegado ataque ucraniano a áreas civis, durante a contraofensiva.

"Não consigo entender de todo por que razão o inimigo está a atacar áreas residenciais. Para quê? Porquê? Trata-se claramente de instalações humanitárias. Qual é o objetivo disso? Não há postos militares ali", comentou Putin.

Segundo o Kremlin, o Presidente russo visitou também hoje soldados feridos na Ucrânia, entregando a alguns condecorações, numa rara interação com militares empenhados na invasão do país vizinho.

Contudo, o Kremlin não divulgou de imediato nenhuma imagem desta viagem ao hospital Vishnevsky em Krasnogorsk, nos subúrbios de Moscovo.

"Vladimir Putin apresentou condecorações a militares e falou com eles", disse o Kremlin em breve comunicado.

Segundo a agência de notícias estatal Tass, Putin estava acompanhado pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

O Dia da Rússia assinala a declaração de soberania da Rússia em 1990, quando ainda fazia parte da União Soviética.

Como parte dessa declaração, a Rússia determinou que as suas próprias leis tinham precedência sobre a legislação soviética, numa decisão que é vista como o início da reforma constitucional na Rússia, que se tornou independente com o colapso da URSS em 1991.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.