Se RTP, SIC e TVI "produzissem juntos no 'streaming' tinham outra capacidade"

O presidente da RTP afirmou hoje que se a RTP, SIC e TVI "estivessem juntos a produzir conteúdos para 'streaming'" teriam outra capacidade para negociar, ao que o presidente da Impresa respondeu que a Opto "está disponível" para falar.

Nicolau Santos falava no painel Estado da Nação dos Media, que decorreu no primeiro dia da 32.ª edição do congresso da APDC, em Lisboa.

A concorrência das plataformas de 'streaming' como Netflix, Amazon Video ou HBO e parcerias foram um dos temas abordados durante o debate, sendo que tanto a RTP como a SIC e a TVI têm os seus próprios 'streamings'.

Este desafio, disse Nicolau SAntos, "eventualmente" poderia ser ganho "se todos os operadores se juntassem e tivessem eles um".

Aliás, "penso que se chegou a falar nisso, não foi possível chegar a acordo", prosseguiu o gestor, referindo que obviamente tem a sua própria plataforma 'streaming', mas que é muito pequena perante os grandes operadores mundiais.

"Se os três operadores estivessem juntos a produzir conteúdos para 'streaming' teriam obviamente outra possilidade de negociar, de estar presentes no mercado", acrescentou Nicolau Santos.

"A Opto está disponível para falar convosco", respondeu Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa, arrancando alguns sorrisos na plateia.

Anteriormente, o líder da dona da SIC tinha admitido que o grupo ainda está a "perder com a Opto".

Sobre a produção audiovisual, o presidente executivo da Media Capital, Pedro Morais Leitão, recordou que os acionistas compraram um terreno para o qual querem transferir as instalações todas do grupo, tanto os estúdios de produção de telenovelas que têm em Bucelas como as instalações da TVI, em Queluz.

"Vamos ter uma grande área de estúdios e uma grande área de escritórios onde vamos concentrar, estudámos um investimento nos estúdios, surgiram uma série de interessados estrangeiros em usar esses estúdios", avançou.

"Precisamos de mais oferta de grandes estúdios em Portugal", prosseguiu Pedro Morais Leitão.

Adiantou que a Media Capital planeia usar as novas instalações "em pleno".

"Há muito interesse e investidores na parte 'hardware' de produção audiovisual, tenho boas perspetivas e dá-me confiança que vamos fazer um bom caminho", rematou.