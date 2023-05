Governo apresenta os primeiros 104 Centros Tecnológicos Especializados

Os primeiros 104 Centros Tecnológicos Especializados (CTE) foram hoje apresentados, num projeto nacional ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência que terá nesta primeira fase um investimento de cerca de 119 milhões de euros.

De acordo com uma nota da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), este projeto apresentado hoje no âmbito da iniciativa "Governo Mais Próximo", que decorre no distrito de Braga, os CTE, distribuídos de norte a sul do país, integram a Componente das Qualificações e Competências do PRR destinada "a modernizar a oferta dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional através de novos equipamentos e instalações".

"Esta aposta nos cursos profissionais das escolas públicas e profissionais promove nos alunos competências profissionais e pessoais mais orientadas para a sustentabilidade e competitividade", sublinha o organismo estatal.

A ANQEP acrescenta que estes primeiros CTE oferecem 68 qualificações vocacionadas para a transição digital e a indústria 4.0, e necessárias à transição energética, sendo enquadradas em 21 áreas de educação e formação.

Estas áreas dividem-se entre Ciências Informáticas, Metalurgia e Metalomecânica, Eletrónica e Automação, Eletricidade e Energia, Hotelaria e Restauração e Contabilidade e Fiscalidade.

Numa cerimónia em Guimarães, a presidente do Conselho Diretivo da ANQEP, Filipa Henriques de Jesus, realçou que "o investimento de 480 milhões de euros posto à disposição das escolas para modernizar as suas infraestruturas e equipamentos reflete a aposta do país nestes cursos, tantas vezes marginalizados e considerados uma opção de segunda escolha".

O ministro da Educação, João Costa, que também esteve presente na cerimónia onde foram assinados os protocolos com as escolas, defendeu que "já não é aceitável o discurso de que o ensino profissional é uma segunda escolha" e salientou que "inscrever estes centros tecnológicos no PRR é também reconhecer esta virtude do ensino profissional".

Na primeira fase do plano foram apresentadas 311 candidaturas, totalizando 385,7 milhões de euros de valor de investimento solicitado.

Atualmente, adianta a ANQEP, já está aberta a segunda fase de apresentação de candidaturas, a decorrer até dia 29 de maio deste ano.

A dotação total prevista para o investimento é de 480 milhões de euros, compreendendo a aquisição de recursos educativos tecnológicos (equipamentos), assim como a modernização e reabilitação das instalações e infraestruturas das escolas, com o objetivo de criar um total de 365 Centros Tecnológicos Especializados até 2026, acrescenta.