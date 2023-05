Primeiro-ministro indiano planeia reunir-se com Zelensky

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deve reunir-se hoje com o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, à margem da cimeira de líderes do G7 na cidade japonesa de Hiroshima, o primeiro encontro entre ambos após a invasão russa da Ucrânia.

A informação foi hoje adiantada pela emissora indiana Wion, que revelou a intenção dos dois líderes discutirem a situação na Ucrânia e explorar formas de cooperação entre os dois países.

Este será o primeiro encontro entre os dois líderes desde o início da guerra na Ucrânia, no final de fevereiro do ano passado, um conflito em que a Índia se manteve neutra, apesar dos apelos dos aliados ocidentais para que se opusesse e se distanciasse da Rússia.

Embora o Governo indiano tenha transmitido a Moscovo as suas preocupações sobre o conflito, continuou a reforçar a sua relação de longa data com o aliado russo, continuando a comprar equipamento militar e grandes quantidades de petróleo bruto, desafiando as sanções internacionais.

A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Emine Dzhaparova, apelou no último mês para que a Índia apoiasse a Rússia como "a única opção correta", durante aquela que foi a primeira visita oficial de um representante do Governo ucraniano ao país asiático desde o início da guerra.

Dzhaparova entregou igualmente às autoridades indianas uma carta de Zelensky dirigida a Modi, na qual solicitava ajuda humanitária suplementar para fazer face às consequências da invasão.

Modi chegou hoje ao Japão para participar na cimeira do G7 a convite do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, a primeira visita desde 1974 de um chefe de governo indiano à cidade japonesa atacada por uma arma nuclear em 1945.

Zelensky deverá chegar ao Japão no sábado para participar nas reuniões de domingo, numa sessão dedicada à guerra na Ucrânia, segundo várias fontes dos organizadores da cimeira.