Zelensky destaca importância da visita a Itália para vitória na guerra

O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, sublinhou hoje a importância da visita a Itália para a vitória da Ucrânia na guerra contra a invasão lançada pela Rússia em fevereiro do ano passado.

"Hoje, em Roma, vou reunir-me com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o Papa. Uma importante visita para a vitória de Ucrânia", escreveu o Presidente ucraniano nas redes sociais.

Segundo os media de Roma, Zelensky responde com esta visita ao convite da primera-ministra italiana, que viajou até Kiev em fevereiro.

Será o primeiro encontro de Zelensky e do papa desde que começou a guerra, apesar de ambos já se conhecerem, porque Francisco recebeu, em audiência, o Presidente ucraniano em 08 de fevereiro de 2020.