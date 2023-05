Vaga de calor faz subir temperaturas na Venezuela

Uma vaga de calor está a atingir a Venezuela, com os termómetros a registarem 37 graus em Caracas, capital do país, e as autoridades a alertarem que algumas regiões podem chegar aos 42 graus.

O presidente do Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia da Venezuela (Inameh), José Pereira, notou que em algumas regiões do interior do país, os termómetros podem chegar aos 40 ou 42 graus celsius.

"As temperaturas rondam os 37 graus celsius na capital e a sensação térmica é muito mais elevada, ou seja, se os nossos termómetros meteorológicos registarem cerca de 37 graus celsius e o tempo está muito seco, a sensação térmica pode rondar os 38, 39 graus Celsius", disse à Unión Rádio.

José Pereira explicou que na região venezuelana de Los Andes, no sudoeste do país, as temperaturas oscilaram entre os 38 graus e os 42 graus.

"Na Venezuela, não estamos habituados a temperaturas tão altas, nem tão baixas como [se registaram] em dezembro-janeiro", disse, sublinhando tratar-se de uma situação resultante "da variabilidade climática, produto da crise climática que estamos a viver".

O presidente do Inameh frisou ainda que os venezuelanos tiveram "a presença de poeira do Saara, em concentrações ligeiras a moderadas, que trouxe uma grande camada que secou o território nacional" e uma situação de "muito pouca humidade, sem cobertura de nuvens e a radiação a incidir diretamente sobre o país".

"As alterações climáticas trazem-nos a esta situação", disse, insistindo que "os extremos [em temperaturas] vão ser cada vez mais frequentes e mais fortes, mais severos".

Por outro lado, o responsável instou os venezuelanos a estarem atentos à situação porque "há registos de pessoas com hipertensão, golpes de calor de desidratação"

As altas temperaturas têm levado alguns profissionais médicos a apelarem à população para tomarem medidas para minimizar os efeitos físicos.

O presidente do Colégio de Médicos (equivalente à Ordem dos Médicos em Portugal) de Anzoátegui recomendou à população o consumo de menos alimentos quentes, ingestão de mais frutas e hidratação frequente.

As previsões meteorológicas locais dão conta que as temperaturas vão diminuir alguns graus a partir dos próximos dias, mas o calor vai manter-se no país até junho.