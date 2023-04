Letónia doa mísseis antiaéreos Stinger à Ucrânia

A ministra da Defesa da Letónia, Inara Murniece, anunciou que o seu país decidiu doar todos os mísseis antiaéreos portáteis Stinger excedentes à Ucrânia.

Os mísseis, que são disparados do ombro e podem derrubar aviões, helicópteros, drones e mísseis de cruzeiro, serão entregues o mais rápido possível, segundo a ministra, citada pela agência EFE.

O anúncio da doação dos Stinger foi feito na reunião do Grupo de Contato para a Defesa Ucraniana, em Ramstein, Alemanha, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na sexta-feira à noite pelo Ministério da Defesa da Letónia.

"A Letónia respondeu ao pedido da Ucrânia para fornecer sistemas de defesa aérea e tomou a decisão de doar à Ucrânia todos os sistemas de defesa aérea Stinger que ainda estão à nossa disposição. Faremos o possível para entregá-los o mais rápido possível", afirmou a ministra, citada pela agência EFE.

De acordo informações divulgadas pela Ucrânia no ano passado, mísseis Stinger enviados pela Letónia causaram baixas entre as tropas invasoras que tentaram tomar helicópteros sobre o aeroporto de Kiev no primeiro dia da guerra.