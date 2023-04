Tratado "histórico" para eliminar poluição plástica até 2040 anunciado em Paris

O Presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou hoje que Paris acolherá, no final de maio, a assinatura de um tratado internacional "histórico" que obriga, legalmente, a acabar com a poluição causada pelo plástico até 2040.

Após a reunião dos ministros de Energia e Ambiente do G7, que decorreu no Japão, Emmanuel Macron fez o anúncio na rede social Twitter, num momento em que continua pressionado internamente pela promulgação da impopular reforma de pensões em França. "Todos os países do G7 estão agora comprometidos em eliminar a poluição plástica até 2040! Em Paris, no final de maio, faremos mais progressos para um projeto histórico: um tratado internacional juridicamente vinculativo para eliminar a poluição plástica" informou. O chefe de Estado da França disse que a poluição plástica está a destruir a biodiversidade e a saúde do planeta. Emmanuel Mácron referiu que a luta pela eliminação da poluição plástica está já em curso, "através da economia circular, de materiais 100% recicláveis e plástico reciclado, da inovação e da procura de alternativas". "Ao reunir apoio mundial para este tratado, podemos realmente fazer a diferença", frisou.

O anúncio surge no âmbito da cimeira sobre clima e energia do G7, que decorreu em Sapporo (norte do Japão). O G7 é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia também esteja representada.