Jamaica chega a acordo para a sua transformação em Estado republicano

O Governo da Jamaica anunciou no sábado que a Comissão da Reforma Constitucional acordou a transformação do país num Estado republicano, com a separação dos laços com a monarquia britânica, uma decisão que será submetida a referendo.

"Uma vez abolida a monarquia Constitucional da composição da nossa forma de governo, ela será substituída pela República da Jamaica", afirmou a ministra dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais, numa declaração sobre o consenso alcançado na comissão, que realizou cinco reuniões desde a sua criação.

Marlene Malahoo Forte referiu ainda que está previsto que sejam estabelecidos os cargos de Presidente da República da Jamaica e de chefe de Governo do país.

Relativamente ao funcionamento da comissão, as "decisões são tomadas por consenso" e "todos os assuntos são amplamente discutidos, tendo em conta as opiniões do domínio público, a experiência e também onde gostaríamos de chegar", acrescentou a governante.

A Jamaica iniciou este processo para se tornar uma República no início de março.

Malahoo Forte disse ao parlamento que, embora seja necessário um referendo para que a Jamaica deixe de ter o monarca britânico como chefe de Estado, o processo deve envolver colaboração política.

O Governo da Jamaica, que se tornou independente do Reino Unido em 1962, tenciona realizar o referendo sobre o estabelecimento de uma República no início do próximo ano.

Várias ex-colónias britânicas das Caraíbas manifestaram a intenção de deixar de ser monarquias constitucionais para se tornarem Repúblicas, seguindo o exemplo dos Barbados, que tomou esta decisão em novembro de 2021.