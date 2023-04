Paraguai regista 90 mortes e mais de 68 mil infecções pelo vírus chikungunya

O número de mortes causadas pelo vírus chikungunya subiu para 90 no Paraguai, onde este ano foram registadas 68.713 infeções, divulgou esta sexta-feira o Ministério da Saúde Pública e Assistência Social.

Doentes com mais de 60 anos e recém-nascidos são as principais vítimas mortais deste vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

Do total de óbitos, 54 eram homens e 37 mulheres, noticiou a agência Efe.

"Os dois extremos da vida são os que têm mais casos registados", sublinhou o diretor-geral de Vigilância em Saúde, Guillermo Sequera, numa conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica do país.

O responsável sublinhou que houve uma "queda muito significativa" de casos no departamento da Central após as férias da Páscoa.

No entanto, Central e Capital, as mais populosas do país, concentram 47% das infeções.

A epidemia de chikungunya, acrescentou Sequera, "espalhou-se" para o interior do país.

Especificamente, um aumento de infeções é relatado nos departamentos de Alto Paraná, Guairá, Paraguarí, Amambay, Caaguazú e Itapúa.

Sequera também alertou para o aumento dos casos de dengue, vírus endémico no país e do qual o Aedes aegypti também é vetor.

Os registos indicam mais de 200 infetados com dengue por semana.

"Ainda há dengue. Existe e [os casos] estão em ascensão", frisou.

Até agora neste ano, as autoridades de saúde somaram 1.925 casos de dengue.

O Paraguai, que está em alerta epidemiológico para chikungunya desde janeiro, detetou o primeiro caso indígena da doença em 2015.