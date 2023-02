Primeiro-ministro russo apela à União da Euroásia para lutar por soberania tecnológica

O primeiro-ministro russo exortou hoje os países da União Económica da Eurásia (UEE) a desenvolverem esforços para alcançar a "soberania tecnológica", num discurso proferido no fórum internacional "Digital Almaty ", que se realiza anualmente naquela cidade cazaque.

"Todos os governos da União devem lutar para alcançar a soberania tecnológica", disse Mikhail Mishustin, destacando tratar-se de uma questão "fundamental" para a segurança de importantes infraestruturas e para o desenvolvimento da economia.

Mishushin acrescentou que os atuais produtos tecnológicos são suficientes, mas alertou que o respetivo acesso "pode ser perdido a qualquer momento".

"A ausência de soluções de desenvolvimento [tecnológico] ou de alternativas, levará a um atraso crónico em relação ao resto do mundo", alertou.

O chefe do executivo russo admitiu que nenhum dos cinco países que compõem a UEE - Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia - tem um mercado consumidor suficientemente grande para suportar o desenvolvimento de tecnologias de ponta.

"Mas, com base na cooperação, somos capazes de alcançá-lo", enfatizou.

Por sua vez, o primeiro-ministro do Cazaquistão, Alihan Izmailov, propôs a criação de um "centro de competência digital", com sede em Almaty, que poderá tornar-se tornar uma "plataforma para a implementação de grandes iniciativas digitais no âmbito da UEE".