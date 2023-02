Irão mantém restrições ao uso de Instagram e WhatsApp

O Irão vai manter as restrições de acesso ao Instagram e ao WhatsApp, as plataformas estrangeirais mais populares no país, bloqueadas desde há meses devido ao movimento de contestação ao regime, anunciou o presidente Ebrahim Raissi.

"As duas plataformas só serão autorizadas a funcionar se dispuserem de um representante legal no país, para serem assim responsabilizadas pelas atividades dos seus utilizadores", declarou Raissi, na televisão durante a noite de terça-feira.

As autoridades tinham imposto restrições drásticas sobre a internet e as redes sociais, bloqueando nomeadamente o acesso ao Instagram e ao WhatsApp, depois do início das manifestações subsequentes à morte sob detenção policial de Mahsa Amini, em meados de setembro.

Estas plataformas "estiveram na origem da insegurança no país, por ocasião dos motins recentes", disse Raissi.

O Instagram e o WhatsApp eram as plataformas mais utilizadas depois do bloqueio às plataformas de Youtube, Facebook, Telegram, Twitter e Tiktok nos últimos anos.