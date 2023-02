PSD admite chamar ex-ministro Pedro Marques e Lacerda Machado sobre reversão da privatização

O PSD admitiu hoje chamar ao parlamento os principais responsáveis pela reversão da privatização da TAP durante o Governo PS, e não se opõe a que sejam ouvidos os antigos governantes Pires de Lima e Sérgio Monteiro como pediram os socialistas.

No final da reunião da bancada do PSD, o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento foi questionado sobre o anúncio feito pelo PS de que iria pedir a audição destes dois ex-governantes de Passos Coelho, na sequência de notícias da semana passada do jornal ECO que indicam que a privatização da companhia aérea em 2015 terá sido ganha por David Neeleman com dinheiro da própria companhia aérea.

"No âmbito da comissão parlamentar de inquérito [sobre a TAP] e nos trabalhos do parlamento, todas as pessoas que os partidos políticos e que têm responsabilidades correntes ou passadas sobre determinados processos devem ser ouvidas, nada temos contra", disse o líder parlamentar do PSD.

No entanto, Miranda Sarmento considerou "manifestamente exagerada" a expressão utilizada pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, que considerou que se poderá estar perante um dos atos mais graves de gestão pública desde o 25 de Abril.

"Se o que vem nas notícias for verdade, naturalmente que estamos perante uma situação bastante grave. Compete à justiça apurar responsabilidades e compete ao parlamento, do ponto de visita político, também apurar as responsabilidades políticas", considerou Miranda Sarmento, salientando que até agora "só há notícias sem factos".

No entanto, o líder parlamentar do PSD defendeu que "convém olhar não só para a privatização, mas para a reversão da privatização em 2016 e chamar também os responsáveis por essa reversão, o ex-ministro [do Planeamento e das Infraestruturas] Pedro Marques e o dr. Diogo Lacerda Machado".

Questionado se o PSD vai concretizar esse pedido de audições, Miranda Sarmento disse que o partido irá "avaliar o melhor fórum" -- se no âmbito do inquérito pedido pelo BE se na comissão parlamentar de Economia -- para "chamar todos os responsáveis dos últimos anos pela TAP, incluindo sobre o que foi a reversão da privatização e os seus principais responsáveis no âmbito do Governo do PS".

"Se o Governo reverteu a privatização em 2016 e aparentemente teve conhecimento destes factos -- se são verdadeiros -- em 2020, porque é que só atua em 2023? O que é que andou a fazer", disse.

Para o líder parlamentar do PSD, isso quer dizer que "o Governo em 2016 assumiu os riscos, assumiu o capital, mas não assumiu nem a gestão nem a responsabilidade de fiscalizar o que se passava na empresa".

E acrescentou que, se os ex-governantes que o PS quer ouvir "entenderem que devem vir" ao parlamento, o PSD espera que também os responsáveis pela reversão da privatização estejam disponíveis e que o PS demonstre idêntica abertura à dos sociais-democratas.