Pelo menos três pessoas morrem em incêndio num hospital em Itália

Três pacientes morreram, dois ficaram feridos e outras 200 pessoas tiveram que ser retiradas após o incêndio que aconteceu num hospital em Tivoli, cidade próxima de Roma, noticiou hoje a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias EFE, o incêndio ocorreu entre a noite de sexta-feira e hoje no hospital San Giovanni Evangelista, na cidade de Tivoli, na província de Roma, região do Lácio.

Os mortos no incêndio são dois homens de 76 e 86 anos e uma mulher de 84 anos. Foi também encontrado o corpo de uma outra mulher de 86 anos, mas as causas da sua morte ainda estão a ser investigadas porque poderá ter morrido antes do fogo, informou a polícia local. Outras duas pessoas tiveram de ser hospitalizadas após inalarem fumo.

Segundo as primeiras investigações, o incêndio começou nos fundos do hospital - na área onde estão armazenados os resíduos hospitalares - e espalhou-se pelo andar onde fica o ambulatório e, posteriormente, teria atingido as urgências e os cuidados intensivos.

A Procuradoria do Tivoli abriu uma investigação após o incêndio e será realizada uma autópsia aos corpos das vítimas para determinar as causas da morte.