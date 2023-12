Pelo menos 14 mortos em incêndio numa residência universitária no Curdistão iraquiano

Pelo menos 14 pessoas morreram ontem na região autónoma do Curdistão iraquiano, num incêndio que deflagrou num edifício de alojamento universitário para estudantes e professores, informaram as autoridades de saúde locais.

"Ocorreu um incêndio num edifício utilizado para alojamento de estudantes e professores da Universidade de Soran", segundo as autoridades de saúde locais, citadas pela agência noticiosa estatal INA.

Pelo menos "14 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas", segundo a mesma fonte, acrescentando que o incêndio deflagrou no terceiro e quarto andares do edifício e já "foi controlado".

A televisão curda local Rudaw transmitiu imagens que mostravam os bombeiros a trabalhar na frente de um prédio em Soran, uma cidade no norte do Iraque localizada não muito longe das fronteiras com a Turquia e o Irão.

Segundo "informações preliminares", o incêndio foi causado por um "curto-circuito elétrico", especificou o canal de televisão no seu 'site'.

O primeiro-ministro daquela região autónoma, Masrour Barzani, já pediu uma investigação para determinar as causas da tragédia.

O Iraque é regularmente palco de incêndios ou de acidentes domésticos mortais, muitas vezes devido à falta de respeito pelas normas de segurança, especialmente nos setores da construção e dos transportes.