Apresentamos o Microscópio Digital DTX 700 MOBI - uma inovação que traz as maravilhas da microscopia para a ponta dos seus dedos, a qualquer hora e em qualquer lugar. Compacto, potente e concebido para a mobilidade, o DTX 700 MOBI redefine a forma como exploramos o reino microscópico.

Equipado com uma câmara de 5MP, o DTX 700 MOBI transforma a observação comum numa viagem digital. Capture imagens e vídeos de alta resolução das maravilhas microscópicas com facilidade.

Liberte o explorador que há em si com o design portátil deste produto. Quer esteja no laboratório, no campo ou na sala de aula, este microscópio digital adapta-se ao seu ambiente.

Com níveis de ampliação que variam de 20x a 700x, o DTX 700 MOBI acomoda uma ampla gama de aplicações - desde fins educacionais até pesquisa profissional.

Abrace a liberdade da conectividade sem fios. Ligue o microscópio aos seus dispositivos sem esforço, permitindo-lhe partilhar as suas descobertas em tempo real.

Melhore a aprendizagem na sala de aula com microscopia digital prática. O DTX 700 MOBI torna a ciência mais acessível e envolvente para estudantes de todas as idades.

Leve a sua investigação para o exterior. Desde estudos ambientais a análises no local, o DTX 700 MOBI é o companheiro ideal para cientistas no terreno.

Porquê escolher o DTX 700 MOBI?

A câmara de 5MP assegura que todos os detalhes são captados com clareza, proporcionando uma visão precisa do mundo microscópico.

Controlos fáceis de utilizar e uma interface simples tornam o DTX 700 MOBI acessível tanto a principiantes como a microscopistas experientes.

Diga adeus aos cabos e desfrute da comodidade da conectividade sem fios, permitindo-lhe explorar e partilhar as suas descobertas sem esforço.

Visite a Madeira Optics e explore o Microscópio Digital DTX 700 MOBI - uma inovação que redefine a forma como nos relacionamos com o invisível. Liberte o poder da microscopia digital e embarque numa viagem de descoberta, tudo a partir da palma da sua mão. O mundo microscópico aguarda a sua exploração.

Clique aqui para obter mais informações.



Madeira Optics

Rua das Pretas, 90

9000-049 Funchal

www.madeiraoptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850