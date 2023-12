Equipa masculina de natação do CNF alcançou a manutenção na 1.ª divisão nacional

A equipa masculina de natação do Clube Naval do Funchal alcançou a manutenção na primeira divisão nacional.

Com uma equipa liderada pelos técnicos Elmano Freitas e João Pedro Vieira e composta pelos atletas Lorenzo Zagli, Simão Garanito, Sérgio Abreu, David Jesus, Fernando Silva, João Almeida, Guilherme Rodrigues, João Abreu, Tiago Neves, Diogo Fernandes, Francisco Miranda, João Rodrigues, Pedro Pita e João Padrela.

Em prova estiveram 16 equipa o CNF alcançou o 7.º lugar na geral com 180 pontos, tendo o Sport Lisboa e Benfica alcançado o 1.º lugar com 290 pontos e o Sporting Clube de Portugal em 3.º com 260 pontos.

De realçar ainda o novo recorde regional Júnior e Absoluto de Pedro Miguel Pita aos 50 metros costas.

Este é um feito para o Clube Naval do Funchal que passa a contar com duas equipas (feminina e masculina) na primeira divisão da Natação Nacional.

As provas do Campeonato Nacional de Clubes 1.ª Divisão decorreram nos dias 21 e 22 de Dezembro em Felgueiras.