Jackpot de 39 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Para o próximo sorteio do Euromilhões, que se realiza na terça-feira, 19 de Dezembro, está previsto um 'jackpot' de 39 milhões de euros.

Nenhum apostador conseguiu acertar na chave do sorteio n.º100/2023 desta sexta-feira, 15 de Dezembro. Ainda assim, um jogador no estrangeiro conquistou um 2.º prémio no valor de 695.067,75 euros.

Seis apostadores ganharam o 3.º prémio no valor de 32.489,75 mil euros, sendo que um jogador apostou em Portugal.

Veja os resultados do escrutínio: