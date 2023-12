Seis famílias da Calheta receberam mais de 362 mil euros para recuperar dos incêndios

Foi através do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, promovido pela IHM, que seis famílias residentes na Ponta do Pargo e na Fajã da Ovelha receberam 362.331,79 euros para recuperar as suas habitações, afectadas pelos incêndios decorridos em Outubro deste ano.

A cerimónia de entrega destes apoios financeiros aconteceu esta manhã, sendo que o apoio máximo concedido a cada agregado familiar foi de 50 mil euros, para a realização de obras de recuperação e reabilitação, fundamentada na sequência dos incêndios. "Face à dimensão dos danos verificados, e considerando a incapacidade financeira destes agregados familiares em colmatar os avultados danos sofridos e suportar os custos inerentes à reabilitação das suas habitações, estes apoios foram entregues a fundo perdido", explica nota à imprensa.

A habitabilidade destas casas foi garantida também com o apoio da Câmara Municipal da Calheta e da ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António.

Na ocasião, o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, bem como o Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, realçaram a entreajuda que existiu entre as instituições para que estes apoios se tornassem uma realidade com a celeridade que se impunha.