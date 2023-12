Resgatadas 248 pessoas e levadas para Lanzarote e Gran Canária

O Salvamento Marítimo resgatou nas últimas horas 248 migrantes que viajavam em cinco barcos precários, transportando-os para as ilhas espanholas de Lanzarote e Gran Canária, segundo várias fontes dos serviços de emergência.

O Guardamar Caliope e o Urania, que se estreia no resgate de migrantes desde que entrou em operação no início do mês, e o Salvamar Alnair, ajudaram 196 pessoas que viajavam em quatro barcos, que desembarcaram em Puerto Naos, em La Palma, Canárias.

Numa das embarcações estavam 45 subsaarianos e norte-africanos e outra era ocupada por 47 pessoas, incluindo cinco mulheres e duas crianças, que foram levadas para Arrecife, capital de Lanzarote.

Outras 52 pessoas foram levadas para a Gran Canária e receberam assistência humanitária da Cruz Vermelha.

Um dos migrantes que chegou à Gran Canária teve de ser transferido para um centro de saúde para ser tratado a diversas patologias.

Dados do Ministério da Administração Interna, divulgados na segunda-feira, indicam que entre 01 de janeiro e 15 de dezembro mais de 51.700 pessoas entraram em Espanha de forma irregular, através de embarcações precárias, o número mais elevado dos últimos cinco anos.