Realidade virtual ‘revoluciona’ reabilitação da pessoa com deficiência

O Centro de Inclusão Social da Madeira(CISM) passa a disponibilizar, a partir de hoje, o Laboratório Vivo, uma medida que vai abranger mais de 500 utentes do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A novidade, já avançada pelo DIÁRIO, representa um investimento de 34 mil euros, e tem o apoio de um mecenas.

Com este novo serviço, conforme nota à imprensa, a Região ganha um novo paradigma de reabilitação e capacitação da pessoa com deficiência cujo objetivo final é oferecer soluções inovadoras para promover a autonomia, a vida independente e a inserção no mercado de trabalho, em prol da qualidade de vida e inclusão.

“Capitalizamos a Realidade Virtual, os Jogos e Interfaces para explorar mecanismos cerebrais específicos relacionados com a capacitação, a reabilitação e a exploração de novas oportunidades para a pessoa com deficiência”, explicou, esta tarde, a secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, durante a cerimónia de abertura do Laboratório Vivo.

Baseado na inovação e investigação interdisciplinar, na intersecção da tecnologia, neurociência, capacitação e reabilitação da pessoa com deficiência, este laboratório possibilitará experiências únicas e imersivas a mais de 500 utentes do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aliando o processo terapêutico à investigação e a capacitação ao processo de valorização das experiências que promovem a autonomização.

Ana Sousa lembra que, “para uma plena participação da pessoa com deficiência, num futuro mais inclusivo, é imprescindível que todos reforcem as condições de participação das pessoas com deficiência, combatendo a exclusão social, eliminando barreiras sociais e físicas, criando redes de suporte e autonomia e promovendo a capacitação das pessoas com deficiência e das suas famílias”.

A Inclusão da pessoa com deficiência é uma das prioridades estratégicas assumidas pelo Governo Regional da Madeira, assim como, o reconhecimento e promoção dos seus direitos fundamentais.

Entre as medidas implementadas na Região, destaque-se o Guia Regional de Cidadania e Inclusão da Pessoa com Deficiência, que congrega toda a informação sobre serviços públicos, apoios e recursos existentes na Madeira, o Programa 100Diferenças, destinado à integração e manutenção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e incapacidade, e a Estratégia Regional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2023-2030.

De referir que o Laboratório Vivo constitui um investimento de 34 mil euros e resultou também do apoio de um mecenas (donativo da empresa SIAG – Sistema Integrado de Apoio à Gestão).

O Laboratório Vivo será dinamizado por uma equipa de profissionais em estreita colaboração com a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e conta com um Terapeuta Ocupacional com formação especifica na área da engenharia de reabilitação.