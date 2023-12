Onze arguidos condenados em mega-processo de tráfico de droga há 21 anos

Foi há 21 anos que o Tribunal de Vara Mista do Funchal condenou 11 pessoas num mega-processo relacionado com o crime de tráfico de droga. Outros cinco arguidos foram absolvidos e outros dois tinham sido anteriormente condenados.

As penas mais pesadas foram aplicadas a um cidadão de nacionalidade espanhola conhecido por Marreco, um homem são-tomense chamado Lima e ainda um madeirense, natural do Seixal, de nome Élvio. Cada um ‘apanhou’ nove anos de prisão.

Foi em Março e Abril de 2001 que a Polícia Judiciária apreendeu uma grande quantidade de heroína, balança e outros materiais conotados com o tráfico de produto estupefaciente, detendo ainda três pessoas. Dois dos arguidos foram absolvidos dos factos que lhe são imputados uma vez que já se encontravam a cumprir penas de 6 anos, cada um, por tráfico de droga.

Aos estrangeiros envolvidos no caso, espanhóis e são-tomenses, foi ainda aplicada a medida de expulsão do país após o cumprimento da pena. No fundo, ficou provado, devido a escutas telefónicas e a testemunhos dos implicados, que Veiga foi o correio da droga entre Lisboa e o Funchal, que nas contas bancárias de Élvio e de Lima foram depositados 6 mil e 7.500 contos, respectivamente, num curto espaço de meses e que parte desse dinheiro era proveniente do negócio ilícito.