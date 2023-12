Governos e UMa alteram formação de professores

Docentes com licenciatura sem vertente pedagógica vão poder tirar formação graças a um trabalho conjunto entre o Governo Regional, a Universidade da Madeira, mas ainda dependente do Governo da República. A ideia é profissionalizar aqueles que têm habilitação própria e dar resposta a lacunas em algumas disciplinas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 19 de Dezembro.

"Falta de verbas dificulta estudo do mar profundo" é a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página. Investigadores e cientistas debatem investigação marinha no Simpósio Internacional ‘MAD-Deep: Madeira Deep-Sea Symposium’, que decorre até hoje no Colégio dos Jesuítas.

Fique também a saber que "Quase 12 mil estrangeiros residem na Região".

Na Cultura, "OCM celebra 60 anos com concerto de nível mundial". Em palco estarão um maestro reputado e três solistas convidados, entre os quais Mischa Maisky, uma lenda viva do violoncelo.

"PIB da Madeira supera meta histórica dos 6 mil milhões" é o tema que 'fecha' a primeira página desta edição.

