Incidentes antissemitas com subida de 330% no último mês

Os incidentes antissemitas violentos aumentaram no mundo 330% desde o ataque do Hamas em 07 de outubro e a resposta militar de Israel em Gaza, com a profanação de lugares judeus a aumentar 128%, indiciaram hoje diversas organizações judaicas.

Os dados estão inseridos num relatório elaborado pelo Ministério dos Assuntos da Diáspora e a Luta Contra o Antissemitismo, a Organização Sionista Mundial e a Agência Judaica.

Estas informações foram hoje reveladas em Montevideu durante o III Fórum Latino-americano e Israel, que decorre no país sul-americano até quinta-feira.

Foi ainda referido que o assédio e as ameaças também aumentaram exponencialmente.

Em declarações à agência noticiosa Efe, o diretor de Assuntos hispânicos do Movimento de luta contra o antissemitismo, Shay Salamon, sublinhou que nos sete dias posteriores ao 07 de outubro registaram um aumento de 1.180% em atos antissemitas, e considerou existir um "vínculo direto" da guerra em Gaza com as ações ocorridas em diversas regiões do mundo.

Salamon acrescentou que a base do antissemitismo consiste em culpar as comunidades judias que integram o tecido social de cada país por diversas ações.

"Este fórum fornece-nos a oportunidade para efetuar um intercâmbio de ideias e explicar a importância de lutar neste momento contra o antissemitismo", disse.

O evento reúne representantes da América Latina, Espanha, Estados Unidos e Israel, incluindo dez deputados de diversas nacionalidades.