Republicanos da Câmara dos Representantes intimam familiares de Biden para depôr

Os republicanos na Câmara dos Representantes intimaram quarta-feira familiares do presidente Joe Biden, no que é o seu passo mais agressivo no inquérito para a destituição ('impeachment') deste, perante a oposição dos democratas.

A decisão do presidente da comissão de Controlo da Câmara dos Representantes, o republicano James Comer, de intimar o filho Hunter e o irmão James acontece quando os republicanos procuram animar a sua investigação que existe já há um ano.

Até agora, não conseguiram obter qualquer prova que implicasse o presidente em qualquer má prática.

As intimações exigem que Hunter Biden e James Biden, bem como um antigo parceiro de negócios, Rob Walker, compareçam perante a comissão para deporem.

Os republicanos também querem ouvir a esposa de James Biden, Sara Biden, e Hallie Biden, esposa do filho falecido do presidente Beau.

Tanto a Casa Branca como os advogados dos familiares do presidente desvalorizaram a investigação, que consideraram uma manobra política destinada a prejudicar Joe Biden.