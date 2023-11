Ataque israelita mata jornalista e mais de 40 familiares em Gaza

Um jornalista palestiniano morreu hoje juntamente com 42 familiares num bombardeamento israelita contra a sua casa na cidade de Gaza, noticiou a agência palestiniana Wafa, para a qual trabalhava.

Trata-se de Mohamad Abu Hasira, que morreu com os filhos, irmãos e outros familiares na casa atingida pelo exército israelita, perto do porto da cidade de Gaza, de acordo com a agência espanhola Europa Press.

A morte de Abu Hasira foi também noticiada pela agência noticiosa palestiniana Maan e pelo diário Filastin, ligado ao grupo islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) informou que pelo menos 37 jornalistas - 32 palestinianos, quatro israelitas e um libanês - foram mortos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita em 07 de outubro, que causou mais de 1.400 mortos, segundo as autoridades de Israel.

Os operacionais do Hamas também raptaram mais de duas centenas de israelitas e estrangeiros que mantêm como reféns na Faixa de Gaza.

Israel respondeu ao ataque com o cerco total da Faixa de Gaza, com corte de fornecimentos essenciais, como água, alimentos, medicamentos e combustível, e com bombardeamentos diários, seguidos de uma operação terrestre.

O Hamas disse que mais de 10 mil pessoas foram mortas num mês de ataques israelitas contra a Faixa de Gaza, um pequeno território de 2,3 milhões de habitantes situado entre o Mar Mediterrâneo, Israel e o Egito.