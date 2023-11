Quatro familiares de um jornalista libanês mortos em ataque israelita

Uma mulher e os três netos, membros da família de um jornalista libanês, foram hoje mortos num ataque israelita no sul do Líbano, segundo a agência oficial libanesa Ani, que refere que o jornalista ficou ferido.

As quatro vítimas são a irmã do jornalista Samir Ayoub, correspondente de uma rádio local, e os seus três netos. De acordo com a agência Ani, as vítimas seguiam o carro do jornalista.

Estas mortes acontecem numa altura em que o conflito entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas prossegue na Faixa de Gaza.

A 07 de outubro, o Hamas -- considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel - efetuou um ataque de dimensões sem precedentes em território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

Iniciou-se então uma forte retaliação de Israel àquele enclave palestiniano pobre, desde 2007 controlado pelo Hamas, com cortes do abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que completou na quinta-feira o cerco à cidade de Gaza.

Num balanço efetuado no sábado, o Ministério da Saúde de Gaza adiantou que até essa data tinham sido mortas 9.488 pessoas, incluindo 3.900 crianças, na Faixa de Gaza desde o início da guerra com Israel.