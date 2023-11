Brasileira Vale vai instalar aerogeradores no maior navio minerador do mundo

A mineradora brasileira Vale, uma das maiores produtoras e exportadoras globais de ferro, anunciou hoje que instalará cinco aerogeradores no maior navio minerador do mundo, o Sohar Max, para economizar combustível.

Num comunicado, a empresa afirmou que assinou um contrato com a armadora Asyad, de Omã, para a implantação de eólicas numa embarcação Valemax, que utilizará tecnologia, desenvolvida pelo fabricante inglês Anemio, de propulsão a vento para proporcionar ganhos de eficiência energética e redução de emissões.

Os rotores são cilindros verticais de 35 metros de altura e cinco metros de diâmetro, que serão instalados no convés do navio, com a finalidade de aproveitar o vento para a geração de energia eólica.

"A energia eólica terá um papel central na estratégia de descarbonização do transporte marítimo de minério de ferro", afirmou o gerente de Engenharia Naval da Vale, Rodrigo Bermelho, no comunicado.

A Vale garante que o novo sistema permitirá um aumento de eficiência de até 6% e a redução de até 3 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano.

Segundo a empresa, a expectativa é de que a adaptação no navio Sohar Max seja concluída no segundo trimestre de 2024 para o início do período de testes.

O navio Sohar Max tem 362 metros de comprimento, 65 metros de largura e capacidade de carga de 400 mil toneladas de minerais, sendo o segundo navio da Vale a utilizar esta tecnologia, depois do Guaibamax, que tem capacidade de carga de 325 mil toneladas.

A empresa brasileira não divulgou o valor do investimento necessário para instalar os aerogeradores.