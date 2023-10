Venezuela conquista recorde do Guinness para maior rolo de trigo e queijo do mundo

A Venezuela conquistou o recorde mundial do Guinness Word Records (GWR) para o maior 'tequeño' (rolo de trigo e queijo) do mundo, anunciou hoje o ministro venezuelano de Cultura, Ernesto Villegas Poljak.

"A organização Guinness informou oficialmente que foi registado um novo recorde nas suas listas com a confeção do maior 'tequeño' do mundo, com 15 metros de comprimento, na cidade de Los Teques, na Venezuela, de onde é originário este petisco de farinha de trigo e queijo", anunciou o ministro na sua conta do X (antigo Twitter).

O ministro acompanha a mensagem com um vídeo do GWR sobre o "Longest Cheese Steak" (o 'palito' de queijo mais longo, em tradução livre) em que confirma que os cidadãos de Los Teques romperam o anterior recorde de cinco metros de comprimento.

Na mesma mensagem Ernesto Villegas Poljak expressa os seus agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Guaicaipuro (Los Teques), "pelos esforços para obter este reconhecimento".

Em 21 de outubro último, a cidade de Los Teques, capital do estado venezuelano de Miranda, assinalou 246 anos de elevação "a paróquia eclesiástica" elaborando um 'tequeño' de 15 metros de cumprimento.

Na sua confeção participaram 25 pessoas.

O 'tequeño' é uma preparação culinária originária da Venezuela. Consiste numa massa frita de farinha de trigo, com ovo e sal, tradicionalmente recheada com queijo branco ou queijo mozarela e opcionalmente com chocolate.

Com variações em vários países da América do Sul, é possível conseguir 'tequeños' também noutros países, entre eles Portugal (Funchal, Porto, Aveiro e Lisboa) e em Espanha (principalmente nas ilhas Canárias), expansão para a qual terá contribuído a migração de venezuelanos nos últimos anos.

Em 21 de abril de 2023, foi declarado Património Cultural da Venezuela.

Os 'tequeños' foram criados em 1920 pelas irmãs Báez e Josefina Hernández de Oviedo, que inicialmente lhe chamaram 'enroladinhos de queijo'.

Em 1960, os caraquenhos viajavam até Los Teques (30 quilómetros a sul da capital, Caracas), principalmente aos fins de semana, para saborear os 'tequeños' que passaram depois a ser levados por distribuidores para as cidades de Caracas, La Victoria e Las Tejerías, gritando à chegada "chegaram os 'tequeños'".

Atualmente é possível conseguir 'tequeños' congelados nos supermercados e tradicionalmente consomem-se ao pequeno-almoço, como aperitivo à hora do lanche e em festas, por toda a Venezuela.

Há ainda uma versão que atribui a sua origem a uma cozinheira de uma família rica de Caracas que tinha uma casa de férias em Los Teques. O clima frio dessa cidade e o fabrico manual de massa terá contribuído para a criação de 'pastelitos', que são tidos como antecessores dos 'tequeños'.