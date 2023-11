Consumo na Black Friday aumenta 12% face a 2022, mas compra média recua 4%

As compras totais dos portugueses na Black Friday aumentaram 12% este ano face a 2022, mas o valor médio recuou 4% para 39 euros, tendo o peso das compras 'online' aumentado para 24%, segundo dados hoje divulgados pela SIBS.

De acordo com a entidade gestora do Multibanco, na Black Friday de 2023 mais de um quinto (24%) do valor gasto pelos portugueses foi em compras 'online', um peso que supera em dois pontos percentuais o valor de compras 'online' registado no ano passado.

Em linha com o crescimento do comércio eletrónico, os dados do SIBS Analytics evidenciam que o MB WAY "continua a ganhar destaque e a assumir-se cada vez mais como um dos métodos de pagamento preferidos em Portugal": Na Black Friday deste ano registou um crescimento de 63% nas compras 'online' e de 68% nas compras físicas face a 2022.

No que diz respeito ao valor médio das compras, a SIBS aponta uma diminuição de 4% em 2023 face ao período homólogo, de 40,4 euros para 39 euros.

Apesar da diminuição do 'ticket' médio de compra, continua a verificar-se um aumento -- de 14% este ano - do valor gasto durante a Black Week (entre 20 e 25 de novembro) face ao restante mês de novembro de 2023.

"Nos últimos anos, os consumidores têm vindo a dispersar a decisão de compra pelos vários dias de Black Week, acompanhando as campanhas comerciais relacionadas com este período", nota a SIBS.

"Neste contexto -- explica - durante a Black Week verificou-se um aumento de 14% no valor de compras totais face a 2022" e, "em linha com esta evolução, a variação em euros do total de compras na Black Friday também registou um aumento de 12% face a 2022".

Quanto à tipologia de produtos e serviços adquiridos na Black Friday, os maiores crescimentos continuam a verificar-se nas categorias de "moda e acessórios" (+167% face à média diária do mês de novembro), "beleza, cosméticos e perfumes" (+143%) e "material desportivo e recreativo" (+85%).