As equipas de salvamento indianas retiraram hoje de um túnel desmoronado o primeiro de 41 trabalhadores que estavam presos no local há 17 dias, informou a imprensa local.

A agência noticiosa Press Trust of India (PTI) informou que o primeiro homem foi retirado do túnel de Silkyara, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia.

Jornalistas da agência francesa AFP no local viram ambulâncias a sair da entrada do túnel.