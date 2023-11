Lula da Silva retoma agenda internacional com viagem ao Médio Oriente e Alemanha

O Presidente brasileiro retomou, ontem, a sua agenda internacional com uma deslocação ao Médio Oriente e à Alemanha, dois meses depois de ser submetido a uma cirurgia que o obrigou a suspender as viagens ao estrangeiro.

"A caminho de Riade, capital da Arábia Saudita, para uma série de agendas de interesse nacional. Abertura de mercados e atração de investimentos, principalmente em energia renovável. Depois, iremos para Doha, e teremos a COP 28 nos Emirados Árabes", escreveu Lula da Silva na conta oficial da rede social X, acompanhado por uma fotografia com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com o avião da Força Aérea Brasileira como pano de fundo.

"Muito trabalho para recolocar nosso país no cenário internacional, e atrair investimentos que gerem emprego e desenvolvimento para o Brasil", acrescentou.

No país árabe, que a partir de 2024 integrará o grupo de economias emergentes BRICS, do qual o Brasil faz parte, Lula da Silva participará em reuniões de negócios organizadas pela empresa aeronáutica Embraer e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

O Presidente brasileiro viajará depois para o Qatar e de lá para os Emirados Árabes Unidos para participar na cimeira do clima no Dubai (COP28), onde se espera que chegue com uma comitiva recorde.

A viagem ao Médio Oriente coincide também com um dos piores surtos de violência em décadas na região, devido ao confronto entre Israel e o grupo islamista palestiniano Hamas.

Apesar de condenar os ataques do Hamas, Lula da Silva tem vindo a endurecer o discurso contra o Governo israelita.

O Presidente brasileiro passou também a apelidar de terrorismo os bombardeios indiscriminados de Israel que provocaram a morte de milhares de mulheres e crianças.

Por último, Lula da Silva aterrará no dia 03 de dezembro na Alemanha, onde deverá encontrar-se com o Chanceler Olaf Scholz e assinar uma série de acordos bilaterais sobre ambiente e economia.

Entre os assuntos a serem discutidos, estão as negociações sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que Lula da Silva queria concluir até o final do ano, mas que encalharam devido a divergências entre os dois blocos.

Esta viagem é a primeira de Lula da Silva desde que foi submetido a uma operação à anca no final de setembro.

Nos seus primeiros onze meses de mandato, o chefe de Estado brasileiro realizou quase quinze viagens a cerca de vinte países.