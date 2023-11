UE apreende 86 milhões de produtos falsificados no valor de mais de 2.000 ME em 2022

Cerca de 86 milhões de artigos falsificados foram apreendidos em 2022, na fronteira da União Europeia (UE), num valor superior a dois mil milhões de euros, divulgou hoje a Comissão Europeia, com Portugal entre países com mais apreensões.

Portugal e outros nove Estados-membros (Alemanha, Bulgária, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália -- no topo com quase metade -, Lituânia e Países Baixos) representaram mais de 96% do total de apreensões de artigos falsificados em 2022.

Tal como em anos anteriores, a China foi o principal país de origem dos artigos contrafeitos, em 2022, seguida pela Turquia, tendo o envio por correio e correio expresso sido a principal via de transporte.

O relatório conjunto do executivo comunitário e do Instituto da Propriedade Intelectual da UE revela que os cinco produtos mais apreendidos foram jogos, material de embalagem, brinquedos, cigarros e CD/DVD gravados, que representaram, no seu conjunto, 72% do total.

O número de artigos contrafeitos identificados desceu 43% face a 2021, mas o valor dos mesmos aumentou 11%.