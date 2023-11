Brasil apreende 24 milhões de euros de rede internacional de tráfico de droga

As autoridades brasileiras apreenderam, esta quinta-feira, 126 milhões de reais (cerca de 24 milhões de euros) em bens materiais e depósitos em contas bancárias pertencentes a uma rede internacional de tráfico de droga, indicou a Polícia Federal do Brasil.

Cerca de 50 agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão.

Esta é a segunda fase de uma operação que iniciou há dois anos para investigar um grupo de traficantes que transportava cocaína por via rodoviária até Vitória, capital do estado do Espírito Santo, de onde era embarcada para a Europa.

"Entre os bens sequestrados estão: dois apartamentos de luxo localizados em frente à praia da Barra da Tijuca, uma casa em Angra dos Reis, automóveis de luxo e motos aquáticas adquiridos pelos investigados", lê-se no comunicado.

De acordo com as investigações, os traficantes usavam "pequenos barcos de pesca" e "mergulhadores profissionais" para prender os carregamentos de droga aos cascos dos cargueiros.

Os bens estavam em nome de terceiros com o objetivo de "perpetuar a existência da organização criminosa através da ocultação dos bens", justificou a Policia Federal.