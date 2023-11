NATO confiante que EUA continuarão a apoiar a Ucrânia

O secretário-geral da NATO manifestou-se confiante na continuação do apoio dos Estados Unidos da América (EUA) à Ucrânia, insistindo que os restante membros da Aliança devem fazer o mesmo.

"Estou confiante de que os EUA continuarão a apoiá-la [a Ucrânia], é do seu interesse fazê-lo", considerou Jens Stoltenberg, quando chegou ao quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, para uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança Atlântica, com a Ucrânia a ser o principal tópico da discussão.

Em simultâneo, o secretário-geral da organização, pediu um esforço permanente dos Estados-membros para apoiar a Ucrânia, numa altura em que há um evidente desgaste mediático da guerra e, por exemplo, na União Europeia, crescem as vozes dissonantes, como a Hungria, que ameaçou bloquear o apoio ao país invadido pela Rússia no final de fevereiro de 2022.

Stoltenberg acrescentou que "é bem-vinda a extensão" da trégua, por mais dois dias, entre o movimento islamista Hamas e o exército israelita, para possibilitar a libertação de mais pessoas sequestradas e a o envio de ajuda humanitária à população palestiniana na Faixa de Gaza, privada há praticamente dois meses de acesso a necessidades essenciais.

"Isto vai possibilitar um alívio muito importante à população de Gaza e também a libertação de mais reféns", sustentou o secretário-geral da NATO.

Na segunda-feira, Jens Stoltenberg tinha apelado a uma extensão da trégua que começou na última sexta-feira.