Governo admite avaliar propostas para baixar preços dos transportes

O secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, admitiu hoje, no parlamento, avaliar propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) dos vários partidos para baixar os preços dos transportes públicos.

O governante falava no plenário da Assembleia da Re, no segundo dia de apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

"Surgiram aqui inúmeras propostas sobre reduções tarifárias e alargamento de passes de transportes públicos", começou por afirmar Frederico Francisco, que realçou medidas tomadas pelo Governo, como "a criação de passes nas áreas metropolitanas a valores muito mais reduzidos do que existiam anteriormente" ou a criação do passe ferroviário nacional.

"É evidente que esse passe tem limitações, mas mais do que as limitações do passe, estamos conscientes das limitações que a nossa rede de transportes públicos, em particular, que a nossa rede ferroviária tem e a quantidade de investimento que ele precisa e por isso o nosso foco tem de ser continuar a reforçar e a fazer o investimento no alargamento da rede e no alargamento dos serviços", sublinhou.

"Contudo, isso não impede que nós possamos avaliar a possibilidade e avaliar as propostas que existem para se facilitar o acesso aos transportes públicos pela via tarifária", afirmou o secretário de Estado.

Esta tarde, na Comissão de Orçamento e Finanças, os deputados votam várias propostas de alteração ao OE2024, entre as quais uma do Livre que pretende o alargamento do passe ferroviário nacional aos comboios urbanos, interregionais e intercidades.

O PS tem uma proposta - com aprovação garantida devido à maioria absoluta - que prevê a criação do Cartão da Mobilidade, com o objetivo de incentivar as empresas a comparticipar as despesas de mobilidade dos seus empregados, bem como uma proposta que cria o programa "Incentiva +TP", que substitui o Programa de Apoio à Redução Tarifária e o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP).

O BE e o PCP propõem uma redução do preço dos passes dos transportes coletivos de passageiros.

O PAN e o BE querem que a gratuitidade do passe sub23 seja alargado a mais jovens.