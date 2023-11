Quatro dos novos 11 meios aéreos da frota do Estado entregues à Força Aérea

Os primeiros quatro dos novos meios aéreos da frota do Estado para a prevenção e combate a incêndios rurais, adquiridos no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), já foram entregues à Força Aérea, anunciou hoje o Governo.

No total, o Estado português está a adquirir 11 helicópteros para prevenção e combate a incêndios rurais, tendo já sido entregues à Força Aérea dois helicópteros médios Black Hawk e dois helicópteros ligeiros Koala.

A apresentação dos primeiros quatro meios aéreos da frota do Estado vai decorrer na quarta-feira no Aeródromo de Manobra de Ovar, numa cerimónia em que vão estar presentes a ministra da Defesa, Helena Carreiras, e a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

A comparticipação do PRR para estes meios aéreos é de 70 milhões de euros.

A entrega dos dois primeiros Black Hawk estava prevista para o primeiro trimestre deste ano. Estes helicópteros, construídos nos Estados Unidos e conhecidos por voarem em cenários de guerra, foram modernizados e distinguem-se pela capacidade de transportar até 12 bombeiros e respetivos equipamentos, além da capacidade de carregar perto de três mil litros de água.

O Koala é considerado um helicóptero extremamente versátil, capaz de operar durante a noite com a utilização de óculos de visão noturna, e realiza operações de reconhecimento, avaliação e coordenação de outros meios aéreos no combate aos incêndios rurais.