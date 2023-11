Bebé esfaqueado em Mirandela em estado crítico mas estável

O bebé de sete meses esfaqueado hoje de madrugada em Mirandela, no distrito de Bragança, alegadamente pelo padrasto, está estável, apesar da "situação clínica crítica", indicou fonte do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

"A situação clínica é crítica, [mas] neste momento estável", apontou à agência Lusa fonte do CHUSJ, no Porto.

O bebé foi esfaqueado hoje de madrugada, alegadamente pelo padrasto.

Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Mirandela, Luís Soares, afirmou que a corporação foi chamada cerca das 00:00 para uma situação de agressão em Vila Nova das Patas.

"À nossa chegada, encontrámos uma criança esfaqueada, inconsciente, com múltiplos traumas no tórax e abdómen", explicou Luís Soares, acrescentando que as agressões terão sido perpetuadas pelo padrasto do bebé, de 37 anos.

O bebé foi helitransportado para o hospital de São João numa situação clínica "muito delicada", referiu a mesma fonte.

À Lusa, fonte da GNR confirmou que a Guarda foi chamada a uma situação que poderá configurar uma tentativa de homicídio e confirmou que o suspeito foi detido.

O caso já foi entregue à Polícia Judiciária.

O comandante da corporação disse ainda que, no local, foi ainda socorrida a mãe do bebé, de 19 anos, que também foi esfaqueada.

A jovem encontrava-se numa rua perto da casa e foi transportada para o hospital de Bragança, com ferimento ligeiros, acrescentou.