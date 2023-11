Programa Mar 2020 ultrapassa 92% de execução até Outubro

O programa Mar 2020 ultrapassou 92% de execução até outubro, com mais de 10.000 projetos aprovados, foi anunciado.

"No final de outubro, a taxa de execução do programa Mar 2020, financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, é de 92,15% da dotação programada", lê-se numa nota do programa.

O Mar 2020 contabiliza mais de 10.000 projetos aprovados, com um investimento superior a 792 milhões de euros.

Estes projetos contam com um apoio público de 545,9 milhões de euros.

Na semana passada, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, antecipou, no parlamento, que o Mar 2020 vai atingir 96% de execução até ao final do ano e que nos primeiros meses de 2024 estará concluído.

"No Mar 2020 estamos com a execução praticamente plena. Até ao final do ano chegaremos aos 96% de execução financeira e ficamos com a execução física completa", anunciou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar nas comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Pescas.

Este programa, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.