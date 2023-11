Governo dos Açores acusa República de "enganar açorianos" devido às OSP

O executivo dos Açores acusou hoje o Governo da República de "enganar os açorianos" por não ter lançado o concurso das obrigações de serviço público (OSP), considerando que a SATA "excedeu as suas obrigações" ao manter algumas ligações aéreas.

"A SATA cumpriu com as suas obrigações. Até excedeu as suas obrigações, eventualmente, com os açorianos. Quem falhou rotundamente foi o Governo da República que enganou os açorianos colocando verba no Orçamento [do Estado] que depois não operacionalizou através do concurso para as OSP", afirmou o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública.

Duarte Freitas falava aos jornalistas, em Ponta Delgada, quando questionado pela posição do Governo da República sobre o concurso para as OSP que asseguram a ligação entre Faial, Pico e Santa Maria com Lisboa e a rota entre Ponta Delgada e Funchal.

Na sexta-feira, durante uma audição na Assembleia da República, em Lisboa, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, o ministro das Infraestruturas revelou que o Governo está "impedido" de compensar a SATA pela operação nas rotas de serviço público, porque a companhia aérea enviou uma carta a mostrar disponibilidade para assegurar aquelas ligações "sem qualquer compensação até março de 2024".

Segundo João Galamba, a comunicação formal dirigida ao ministério por si tutelado, "impede legalmente o Governo da República de gastar um cêntimo" para compensar a transportadora.

Hoje, Duarte Freitas destacou que a SATA "apenas deu nota" à Agência Nacional de Aviação Civil de que iria manter aquelas ligações sem o lançamento do concurso de forma a assegurar o serviço público.

"A SATA fez ao serviço dos Açores aquilo que tinha a fazer, ao contrário do Governo da República que não lançou o concurso e colocou apenas no Orçamento [do Estado]. Isso prejudicou financeiramente a SATA", condenou.

Já sobre o anel interilhas de telecomunicações, o secretário regional classificou como um "equívoco" a posição do Governo da República, que afirmou que a substituição do equipamento é responsabilidade da região.

"Em relação ao anel de ligação entre as ilhas, penso que aquilo que passou não foi a intenção do Governo do República. Quero acreditar que a intenção do Governo da República é comparticipar esse anel interilhas, ficando para diálogo entre o Governo Regional e da República as questões técnicas", salientou.