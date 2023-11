"Presidente da República não me convidou para chefiar o Governo", diz Centeno

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, esclareceu hoje que não foi convidado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para chefiar o Governo.

Em comunicado, Mário Centeno afirma ser "inequívoco que o senhor Presidente da República não me convidou para chefiar o Governo", já que optou por dissolver a Assembleia da República.

As declarações do governador do Banco de Portugal surgem horas depois do Presidente da República negar que tenha convidado quem quer que seja para chefiar o Governo, incluindo o governador do Banco de Portugal, ou autorizado qualquer contacto para este efeito.