Avião militar dos EUA caiu no Mediterrâneo oriental durante um treino

Um avião militar norte-americano caiu depois de sofrer um "acidente" não especificado durante um treino no Mediterrâneo oriental, anunciou hoje o Comando norte-americano na Europa (EUCOM), sem especificar o que aconteceu a quem ia a bordo.

"Na noite de 10 de novembro, um avião militar norte-americano que conduzia operações de treino no Mediterrâneo oriental sofreu um acidente e caiu", lê-se num comunicado do EUCOM, citado pela Agência France Presse.

A EUCOM afirma que "o voo era unicamente de treino e não há indicação de atividade hostil" e assegura que "a causa do incidente de treino está sob investigação".

No comunicado, não foram fornecidos dados sobre o tipo de avião nem qual era o seu destino.

Os Estados Unidos enviaram um porta-aviões e outros navios de guerra para o Mediterrâneo oriental, perto do Médio Oriente, para tentar ajudar a evitar que a guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas se transforme num conflito regional.

Washington forneceu apoio militar a Israel, após o ataque de 07 de outubro do Hamas, que, segundo as autoridades israelitas, provocou mais de 1.200 mortos.

A guerra, que hoje entrou no 36.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 11.000 mortos, cerca de 28.000 feridos, cerca de 2.500 desaparecidos, na maioria civis, e cerca de 1,5 milhões de deslocados, segundo as autoridades locais.