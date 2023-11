Acesso à internet é interrompido no Iémen durante horas

O acesso a internet foi hoje interrompido no Iémen, permanecendo inativo durante horas, com as autoridades locais a afirmarem que foi provocado por trabalhos de manutenção, noticiou a imprensa internacional.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), a interrupção abrangeu todo o tráfego da YemenNet, o principal fornecedor de internet do país - que serve cerca de 10 milhões de pessoas - agora controlado pelos rebeldes Huthis, que são apoiados pelo Irão.

Tanto o NetBlocks, um grupo que rastreia interrupções na internet, quanto a empresa de serviços de internet CloudFlare relataram a interrupção no fornecimento da internet no país. As duas entidades não indicaram a causa desta interrupção. Várias horas depois, alguns serviços foram restaurados, embora o acesso esteja ainda com problemas.

Numa declaração à agência de notícias estatal SABA, controlada pelos Huthis, a empresa publica de telecomunicações do Iémen referiu que a interrupção foi causada por trabalhos de manutenção.

Uma interrupção anterior ocorreu em janeiro de 2022, quando a coligação liderada pela Arábia Saudita - que luta contra os Huthis no Iémen - bombardeou um prédio da empresa telecomunicações na cidade portuária de Hodeida.

A interrupção de hoje ocorreu após uma série de recentes ataques de 'drones' e mísseis pelos Huthis contra Israel durante a sua campanha de ataques aéreos e uma ofensiva terrestre contra o Hamas na Faixa de Gaza.