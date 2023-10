Exército de Israel afirma deter "controlo total" do sul do país

O Exército israelita declarou que tem o "controlo total" das localidades do sul de Israel que foram atacadas desde o início da ofensiva do Hamas a partir de Gaza, disse um porta-voz militar no terceiro dia de combates.

"Temos o controlo total das localidades", declarou o porta-voz do Exército de Israel, general Daniel Hagari, numa conferência de imprensa transmitida pela televisão, acrescentando, no entanto, que "ainda pode haver terroristas na zona".

O Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita (operação Tempestade al-Aqsa), com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milícias.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel bombardeia a Faixa de Gaza e tomou posições no sul do território.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.