Inundações na Índia rompem barragem e matam pelo menos 31 pessoas

As inundações numa barragem hidroelétrica no nordeste dos Himalaias, na Índia, mataram pelo menos 31 pessoas, anunciaram as autoridades, acrescentando que a água gelada continua a varrer cidades, forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas.

A enchente começou pouco depois da meia-noite de quarta-feira, quando um lago glacial no alto das montanhas transbordou após fortes chuvas. As águas romperam uma barragem com seis anos, que era a maior do estado indiano de Sikkim, e, depois, caíram em cascata em direção a cidades no Vale Lachan.

Esta foi a última inundação mortal a atingir o nordeste da Índia num ano de monções invulgarmente fortes. Quase 50 pessoas morreram em inundações repentinas e deslizamentos de terra em agosto no estado vizinho de Himachal Pradesh e as chuvas recorde em julho mataram mais de 100 pessoas em duas semanas no norte do país.

Um relatório da Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Sikkim em 2019 identificou o Lago Lhonak como "altamente vulnerável" a inundações, que poderiam causar grandes danos a vidas e propriedades nas áreas a jusante, alertando para o risco de inundações repentinas que poderiam romper as barragens.

O projeto e a localização da barragem Teesta-3 foram controversos desde o momento em que foi construída, como parte de um esforço do governo indiano para expandir a energia hidrelétrica.

Os ativistas locais argumentaram que as condições meteorológicas extremas causadas pelas alterações climáticas tornam a construção de barragens nos Himalaias demasiado perigosa.

Um estudo de 2021 feito por investigadores na Índia, nos Estados Unidos e na Suíça alertou que a barragem representava um risco crescente de inundações catastróficas, uma vez que o aquecimento do clima faz com que os glaciares que a alimentam derretam mais rapidamente.

"Apesar de ser o maior projeto do estado, não havia sistemas de alerta precoce instalados, embora o risco de transbordo fosse conhecido", disse Himanshu Thakkar, da organização não governamental Rede do Sul da Ásia para Rios, Barragens e Pessoas.

De acordo com um comunicado da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Índia, as autoridades planeiam estabelecer sistemas de alerta precoce para avisos em tempo real na maioria dos 56 lagos glaciares em risco conhecidos da Índia.

Em 2021, o governo federal indiano aprovou uma lei de segurança de barragens que exige que os operadores e os governos locais preparem situações de emergência, mas a barragem Teesta-3 não está listada como sendo monitorizada quanto à segurança pelo principal regulador de barragens da Índia, a Comissão Central de Águas.

Não ficou claro o que desencadeou a rutura na quarta-feira, mas especialistas e vários relatórios governamentais apontaram para chuvas intensas e repentinas na área e para um terremoto de magnitude 6,2 que atingiu o vizinho Nepal na tarde de terça-feira.

Em fevereiro de 2021, uma avalancha de água e lama causada pela rutura de um glaciar provocou a morte de pelo menos 45 pessoas e cerca de 160 desaparecidos no distrito de Chamoli, no estado de Uttarakhand, nos Himalaias.

Todos os anos, as fortes chuvas causam perdas humanas e materiais significativas nos países do Sul da Ásia, especialmente durante o período das monções, entre maio e setembro.