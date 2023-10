Mais de 100 desaparecidos e 14 mortos devido a cheias na Índia

As equipas de resgate no nordeste da Índia procuram mais de 100 pessoas, depois de inundações repentinas devido a chuvas fortes terem atingido a região e terem matado pelo menos 14 pessoas, segundo as autoridades.

No total, mais de 2.000 pessoas foram resgatadas após as inundações de quarta-feira, segundo um comunicado da autoridade de proteção civil do estado de Sikkim, citado pela Associated Press.

As autoridades estatais estabeleceram 26 campos de socorro para as mais de 22.000 pessoas afetadas pelas inundações.

De acordo com a AP, a agência noticiosa Press Trust of India noticia que as autoridades locais apontam para 102 desaparecidos e 14 mortos devido às inundações.

Entre os desaparecidos estão 22 soldados.

Em comunicado, o Exército indiano disse que um soldado que tinha sido dado como desaparecido na quarta-feira foi resgatado, tendo alguns acampamentos e veículos deste ramo das Forças Armadas ficado submersos em lama devido às fortes chuvas.

De acordo com o responsável local Vinay Bhushan Pathak, cerca de 3.000 turistas e 700 condutores e seus veículos ficaram retidos nas zonas afetadas pelas cheias.

"Estamos a retirá-los através de helicópteros fornecidos pelo Exército e pela Força Aérea.

O Exército está ainda a prestar assistência médica e a fornecer ligações telefónicas a civis e turistas retidos nas zonas de Chungthang, Lachung e Lachen, no norte de Sikkim.

As autoridades registaram que 11 pontes foram arrastadas pelas águas das cheias, que também destruiram mais de 270 casas.

As inundações ocorreram ao longo do rio Teesta, no estado nortenho de Sikkim, e agravaram-se quando partes de uma barragem foram arrastadas pelas águas.

O gabinete do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou, em comunicado, que o Governo irá apoiar as autoridades do estado na sequência das inundações.

Em fevereiro de 2021, uma avalancha de água e lama causada pela rutura de um glaciar provocou a morte de pelo menos 45 pessoas e cerca de 160 desaparecidos no distrito de Chamoli, no estado de Uttarakhand, nos Himalaias.

Todos os anos, as fortes chuvas causam perdas humanas e materiais significativas nos países do Sul da Ásia, especialmente durante o período das monções, entre maio e setembro.