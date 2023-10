Costa salienta "reflexão interessante" de Marcelo sobre antecipar questões "para tomar boas decisões"

O primeiro-ministro considerou hoje que o discurso do Presidente da República nas comemorações do 05 de Outubro foi uma "reflexão interessante" do chefe de Estado para alertar que "é preciso antecipar as questões para tomar boas decisões".

"O discurso do senhor Presidente da República foi uma reflexão particularmente interessante para aquele alerta que todos temos que estar, que é preciso antecipar as questões para tomar as boas decisões", considerou o primeiro-ministro, António Costa, no final da cerimónia comemorativa do 113.º aniversário da Implantação da República, que decorreu na Praça do Município, em Lisboa.

Costa considerou este alerta "particularmente oportuno" uma vez que vai partir hoje para Granada, Espanha, para a III reunião da Comunidade Política Europeia e para uma reunião informal do Conselho Europeu na sexta-feira.

"Onde vamos debater aquilo que vai ser o futuro da Europa de um ponto de vista estratégico?????? e onde há decisões fundamentais a tomar relativamente ao alargamento, é uma condição essencial para assegurar uma paz justa e duradoura na Ucrânia mas que implica, como também o senhor Presidente da República aqui disse, no caso concreto, que haja reformas na União Europeia para que este alargamento seja um caso de sucesso como têm sido todos os outros", salientou.

O chefe do executivo lembrou que Portugal aderiu à União Europeia há relativamente pouco tempo, em 1986, e salientou a "extraordinária revolução" que o país teve desde essa data.

"E é aquilo que temos que garantir que todos os novos estados-membros, seja a Ucrânia, sejam os países dos Balcãs Ocidentais possam fazer também esse percurso e para isso é necessário que a União se prepare para isso", sublinhou.