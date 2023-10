Carlos Moedas diz que é possível baixar impostos

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, defendeu hoje que é possível baixar os impostos, considerando que esse é um esforço que Estado central e autarquias têm de fazer.

Carlos Moedas discursou como anfitrião da cerimónia de comemoração do 113.º aniversário da Implantação da República, perante diversas entidades, entre as quais António Costa, o chefe do Governo, que na próxima semana deve entregar na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024.

O autarca de Lisboa dirigiu-se aos trabalhadores que fazem Portugal "todos os dias, com a sua dedicação", muitos dos quais "pensam, com razão, que vivem sobrecarregados de impostos", para lhes dizer que "é possível não trabalhar apenas para alimentar a máquina do Estado".

"Sim, é possível diminuir os obstáculos à vossa vida. Todos temos de fazer este esforço: Estado central e autarquias", afirmou.

Moedas acrescentou que, durante o seu mandato em Lisboa, a autarquia tem baixado os impostos.

"E para o ano baixaremos mais um ponto percentual, devolvendo aos lisboetas 4,5% do seu IRS. Gradualmente, mas com firmeza", afirmou.