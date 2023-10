Meia centena de bombeiros combatem chamas em fábrica de 'pellets' em Arganil

Meia centena de bombeiros encontram-se a combater um incêndio que deflagrou durante a madrugada de hoje numa fábrica de 'pellets', no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, informou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, as cinco dezenas de bombeiros encontram-se a retirar os 'pellets' - pequenos cilindros de madeira compactada - do interior da fábrica, para "conter as chamas".

"Será um processo demorado", acrescentou.

O alerta para o incêndio na fábrica de produção de 'pellets', em Sarzedo, com concelho de Arganil, foi dado às 05:56.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) às 09:40 encontravam-se no terreno 50 operacionais, apoiados por 18 viaturas